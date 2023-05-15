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البرهان يعلن إنهاء خدمة عدة سفراء بوزارة الخارجية السودانية

البرهان يعلن إنهاء خدمة عدة سفراء بوزارة الخارجية السودانية
الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إنهاء خدمة عدة سفراء بوزارة الخارجية السودانية.

العالم-السودان

وقال بيان للناطق الرسمي باسم الجيش السوداني إن البرهان قرر "إنهاء خدمة السفير عبد المنعم عثمان محمد أحمد البيتي والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية".

وأضاف البيان أن البرهان وجه "وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ".

وأمس الأحد، أصدر البرهان قرارا قضى بإعفاء حسين يحيى جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا عنه.

وجاء في بيان إعلام مجلس السيادة الانتقالي: "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارًا قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع المتمردة وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج".

كما نص القرار على "منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".

كما أصدر البرهان قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع في جميع بنوك السودان، وفروعها بالخارج، حيث قال الجيش السوداني في بيان له: "أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم قرارا قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج. ونص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".

وأضاف البيان أن البرهان "وجه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان بوضع القرار موضع التنفيذ".

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