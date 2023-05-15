حديث البحرين.. الفساد المخطط له رسميا

العالم - حديث البحرين

ومكافحة آفة الفساد لا يمكن أن تتحقق من دون مجموة من المقومات الاساسية التي تشكل حائط الصد أمام غول الفساد وتجذره في كافة القطاعات والمجالات والحماية الحقيقية للبحرين ولم تسلم هنا الوقاف الشيعية من الفساد الذي أدى ويؤدي الى الاستيلاء عليها من قبل الحكومة والمتنفذين في الدولة في حين اصاب الفساد المناهج التعليمية من خلال محاولة تغييرها بما يتوافق التطبيع مع العدو الصهيوني.

وقال نائب أمين عام جمعية العمل الاسلامي في البحرين الشيخ "عبدالله الصالح"، إن السلطة الفاسدة لا يخرج منها الا مشاريع فاسدة، وتجاوز وانتهاك للحرية.

وأضاف، أن السلطات البحرين سلطات فاسدة ومغتصبة ومقصية لكل ابناء الشعب البحريني.

بدوره قال أمين عام حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي، إن السلطات البحرينية تعيش بالرفاة والراحة بنهب ثروات البلاد في حين يعيشا لشعب البحريني بصعوبة.

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