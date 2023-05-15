ماكرون: مستعدون لتدريب الطيارين الأوكرانيين "على الفور"

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وقال ماكرون على الهواء في مقابلة مع قناة "تي إي إف -1" التلفزيونية: "نحن منفتحون على تدريب الطيارين جنبا إلى جنب مع بعض الدول الأوروبية الأخرى التي أعربت عن استعدادها".

وفي الوقت نفسه، لم يؤكد ماكرون استعداد فرنسا لتزويد أوكرانيا بطائرات عسكرية، مشيرا إلى أن هذا يظل "حديثا نظريا".

وقال: "اليوم، يعد التدريب وإصلاح الأسلحة التي تم تسليمها بالفعل المهام الرئيسية. وستواصل فرنسا تزويد أوكرانيا بالذخيرة وإجراء إصلاحات للأسلحة التي تم تسليمها بالفعل".

وأكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تسليم 31 دبابة من طراز "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجيش الأوكراني.

وقال رايدر للصحفيين: "أستطيع أن أؤكد أن 31 دبابة إم 1 أبرامز وصلت إلى ألمانيا للتحضير للتدريب اللاحق لفرق الدبابات الأوكرانية".

وأضاف رايدر أن العسكريين الأوكرانيين أنفسهم وفقًا لتقديرات وزارة الدفاع الأمريكية، سيصلون للتدريب خلال الأسبوعين المقبلين.