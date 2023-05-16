الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق كلية التراث ببغداد

العالم- العراق

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدني نجحت بالسيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية مكونة من أربعة طوابق والمغلف بالواح الايكوبوند سريعة الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني عائدة الى كلية التراث الجامعة والملاصقة لبناية نقابه الجيلوجيين العراقيين في منطقة المنصور ببغداد بإشراف مدير دفاع مدني اللواء محسن كاظم علك. "

وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بثقلها في جانب بغداد الكرخ وزجت بعجلاتها التخصصية والساندة لتكافح النيران وأبعدت امتداد الحريق إلى البنايات المجاورة لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بإخماد الحريق بوقت قياسي حال دون اتساع النيران وانهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية."

وتابعت، انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".