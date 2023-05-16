3 إصابات برصاص الاحتلال واعتقال آخر عقب محاصرة منزل قرب مخيم جنين

العالم- فلسطين

هذا و أدى ذلك إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة "إسرائيلية" بإسناد من جيش الاحتلال اعتقلت شاباً من محيط مخيم جنين بزعم مشاركته في عمليات إطلاق نار، بينما أُصيب ثلاثة آخرون خلال اندلاع اشتباكات مُسلحة.

واندلعت اشتباكات مُسلحة بين قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ومقاومي كتيبة جنين خلال محاصرة منزل قرب مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ما دعا الاحتلال بتعزيز قواته في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن قوة خاصة "إسرائيلية" تسللت إلى حي الهدف وحاصرت منزلاً قرب مخيم جنين، بينما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية على أطراف مخيم جنين.

وأقدم شبان فلسطينيون باغلاق مداخل مخيم جنين بعد دوي صافرات الإنذار، لعرقلة وصول التعزيزات إلى المنزل المحاصر بحي الهدف في محيط مخيم جنين.