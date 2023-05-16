شاهد.. ردة فعل حركة النهضة وجبهة الخلاص ازاء الحكم على "الغنوشي"

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وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في تونس "منيرة الشريفي" إن المحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي عاما واحدا، مع غرامة قيمتها نحو ثلاثمئة وثلاثين دولارا، بتهمة التحريض في ما عرف بملف الطواغيت.

وأضافت، ان حركة النهضة عقب اصدار الحكم على الغنوشي سارعت بالتنديد بالحكم ووصفته بانه سياسي وظالم، متهمة السلطة التونسية باللجوء إلى المحاكمات السياسية الجاهزة.

بدورها وصفت جبهة الخلاص الوطني المعارضة الحكم بانه تنكيل بالمعارضين ودعت للكف عنه معتبرة ان إيداع إحدى أبرز الشخصيات السياسية في السجن بسبب تصريحات تم تاويلها على خلاف مدلوله.

ولم يكن الحكم الغيابي هو الاول ضد الغنوشي حيث صدر حكم اخر بسجنه بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية ما يعرف إعلامياً بشركة 'أنستالينغو' وقبل ذلك أوقفت السلطات التونسية الغنوشي، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة عن السلطة.