مجلس نواب ليبيا يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة

العالم- ليبيا

كما كلّف مجلس النواب الليبي، وزير المال، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المال، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وأمس الاثنين، نشرت صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، على مواقع التواصل، أمس الاثنين، خطابا من فتحي باشاغا موجها إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، والذي جاء نصه: "نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بتسيير مهام مجلس الوزراء في الحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/ مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.