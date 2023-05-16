محادثات إيرانية مع 18 دولة لإنشاء مناطق حرة مشتركة

العالم - إيران

وقال حجة الله عبدالملكي، في حوار إعلامي: إحدى الدول التي أجرت إيران معها محادثات لإنشاء منطقة حرة مشترك هي روسيا حيث جرت تفاهمات وتفاعلات أولية لإنشاء منطقتين حرتين في لوتس وموسكو.

وأشار إلى أن روسيا طلبت لهذا الغرض منحها مستودعات في ميناء أنزلي، وأضاف: روسيا تؤكد على التعاون مع منطقتي أنزلي وتشابهار الحرتين، هاتان المنطقتان تعدان قطبي ترانزيت في الشمال والجنوب ويمكنهما إكمال ممر شمال- جنوب معا.

وأعلن عن طرح حزم استثمارية، وقال: تم الكشف عن هذه الحزم في معرض إيران إكسبو، حيث أن للمناطق الحرة في البلاد 370 مشروعا اقتصاديا بقيمة 5 مليارات يورو.

وقال عبدالملكي: يمكن للمستثمرين الإيرانيين وكذلك الإيرانيين في الخارج والمستثمرين الأجانب اختيار هذه الحزم التي يتم وضعها على الإنترنت على موقع أمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

وقال: ستكون لدينا ثمانية أنشطة أخرى بحلول نهاية العام وسيتم تحديد وتقييم فرص استثمارية جديدة في المناطق الحرة، وسيكون ذلك قفزة في الاستثمار والإنتاج والتصدير في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة.