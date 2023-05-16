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تركيا تدخل تعديلات على التصويت الخارجي في الانتخابات الرئاسية

تركيا تدخل تعديلات على التصويت الخارجي في الانتخابات الرئاسية
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الانتخابات التركية عن تمديد التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيرلندا وبريطانيا ليصبح بين 20 و24 مايو.

العالم- تركيا

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية التركية، وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100 % من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أمس الاثنين، أن جولة إعادة للانتخابات الرئاسية ستجري بين أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو في 28 مايو الجاري.

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