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 في البيت الابيض

قضية هانتر بايدن.. رصاصة الجمهوريين في معركة الانتخابات

قضية هانتر بايدن.. رصاصة الجمهوريين في معركة الانتخابات
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

ربما كان الرئيس الأميركي جو بايدن مقتنعا منذ البداية بأن قضية ابنه هانتر ومحتوى الكمبيوتر الخاص به ستظل تلاحقه طوال حياته السياسية، رئيسا ونائبا للرئيس.

العالم في البيت الابيض

فالجمهوريون يبدون مصممين على استخدام كل الأوراق التي تخدمهم في حربهم ضد إدارة الديمقراطيين، كما يبدو أن المشاكل التي تلاحق بايدن تقدم أوراق قوة مجانية لخصومه.

في المقابل يحاول الديمقراطيون التخفيف من آثار قضية هانتر بايدن على الرئيس وحزبه، من خلال استفزاز خصومهم بألا دلائل واقعية لدى لجنة الرقابة التي يترأسها الجمهوريون

وعلى المستوى الشخصي، يواجه بايدن واحدة من أسوأ فترات رئاسته، مع تراجع في شعبيته، وأزمات متتالية أبرزها أزمة الدين العام والإغلاق الحكومي، ناهيك عن هجوم الجمهوريين الشرس عليه

كل ذلك، كونه جزء من حرب الجمهوريين والديمقراطيين، سيكون له تبعات كبيرة على الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن تشابها كبيرا في الازمات وأبعاد المعركة في عهد بايدن وعهد سلفه دونالد ترامب

وحول قضية بايدن وابنه هانتر وردت تعليقات كثيرة ومنها هذا التعليق من 'جاستن' وفيه، إذا فاز الجمهوريون بمجلس الشيوخ والرئاسة، فإن أوباما وكلينتون، و جو وهنتر بايدن، وبيلوسي وكل عملاء جزيرة إبستين، لن يذهبوا إلى السجن. سيجدون جميعا طريقة للإفلات من جرائمهم

كما غرد 'ميللو' ايضا حول هذا الموضوع. التحقيق الانتقامي: الجمهوريون لا يخجلون من ملاحقة عائلات خصومهم. لقد كانوا يطاردون هانتر بلا هوادة منذ أن ترشح بايدن للرئاسة. لم يعثروا على ما يدين بايدن لذا فهم يطاردون ابنه وعائلته

التعليق الأخير معنا من 'ستيفاني كانا' وفيه. ما أجده مذهلا هو أن الجمهوريين لا يلاحظون النسبة الكبيرة من الفاسدين والمجرمين بين أعضاء الحزب. لكنهم لا يزالون قلقين بشأن الكمبيوتر الخاص بهنتر بايدن.

كما استعرض البرنامج رسوما كثيرة حول موضوع هذا الرسم الذي يبدو فيه لابتوب هانتر بايدن على سرير المستشفى والجمهوريون يحاولون ابقاءه حيا ويقولون ما زال على قيد الحياة، في اشارة الى محاولتهم استخدام قضية اللابتوتب ضد الديمقراطيين.

كما عرض رسم نرى المكتب البيضاوي وبايدن يجلس على كرسيه وآثار الأقدام التي أفسدت كل انحاء المكانن وسماعد بايدن يقول له يمنني ان أرى أن هانتر مر من هنا، أي ان هانتر هو مصدر مشاكل كثيرة للرئيس الاميركي.

وفي الرسم الأخير شاحنة الحملة الانتخابية لجو بايدن ومكتوب هنا أربع سنوات أخرى، بينما الكمبيوتر الخاص بهانتر بايدن معلق بالشاحنة وهنا الجمهوريون يتجهزون للانقصاص عليه واستخدامه لعرقلة الحملة الانتخابية لبايدن.

ضيوف هذه الحلقة:

- عاطف عبد الجواد المحاضر في جامعة جورج واشنطن

- حسين الموسوي محرر الشؤون الامريكية في قناة العالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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 في البيت الابيض قضية هانتر بايدن.. رصاصة الجمهوريين في معركة الانتخابات

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