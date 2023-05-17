الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الدورية 86 لبحرية الجيش الايراني تدخل المياه الاقليمية

الدورية 86 لبحرية الجيش الايراني تدخل المياه الاقليمية
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

دخلت الدورية 86 التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية المياه الاقليمية للبلاد صباح اليوم الاربعاء بعد 8 اشهر من الابحار حول العالم.

العالم - ايران

يتبع...

روابط ذات صلة

قائد البحرية الايرانية: أميركا عجزت عن منعنا من عبور قناة بنما

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ردود الفعل على صدور مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان

الدورية 86 لبحرية الجيش الايراني تدخل المياه الاقليمية

اتّهام النائب الأردني عماد العدوان بمُحاولة تهريب أسلحة وذهب إلى الضفّة الغربية

الكشف عن تشكيل مجموعة صداقة برلمانية بين المغرب و كيان الاحتلال

إصابات خلال التصدي للإحتلال "الاسرائيلي" خلال اقتحامه “قبر يوسف” بنابلس

كتائب القسّام تحذر "إسرائيل" : سيف القدس لن يُغمد