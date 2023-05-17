شاهد.. أسباب تجدد الإشتباكات في السودان

العالم - خاص بالعالم

وأشار صالح في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان طرفي النزاع لم يكونا مرتاحين للاتفاق الذي حصل بينهما، فكان المفروض ان يکون هناك اتفاقا على امور معينة سياسية تؤدي الى وقف اطلاق النار، لکن ما حصل ان الامور السياسية بقيت معلقة.

وأضاف انه في حال عدم التوصل الی حلول سياسية، يصبح الكلام عن حماية المدنيين مجرد كلاما فارغة لا قيمة له لذلک اندلعت الاشتباکات مجدداً وشهدنا ان الاشتباکات فم تنحصر فقط في الخرطوم کما كان الأمر سابقا ولكنها توسعت الى ام درمان والى الخرطوم بحري والی دارفور.

وأوضح صالح ان الشرط الاول لايجاد ممرات أمنة للمدنيين للخروج من مناطق الاشتباکات هو وقف اطلاق النار وعندما يستمر اطلاق النار يستمر کذلک سقوط المدنيين قتلی وجرحی.

وأکد ان السبب الاساسي لعدم التمکن من حماية المدنيين هو عدم الوصول الی اتفاق جدي بين الطرفين.

يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 4 أسابيع.

وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.