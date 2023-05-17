الاركان الايرانية: الكيان الصهيوني يعيش اليوم حالة الذل والهوان

العالم - ايران

وقال اللواء ايزدي في تصريح له مساء الثلاثاء خلال ملتقى اقيم لاحياء ذكرى شهداء بلدة مهاباد التابعة لمدينة اردستان بمحافظة اصفهان وسط ايران: ان الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل الثورة والجمهورية الاسلامية، وهذه الثورة الإسلامية هي ثورة قيمية تسعى إلى توفير الظروف للبشرية كي يعيشوا في اوضاع جيدة وان يتحركوا نحو حياة كريمة.

واعتبر العزة الدنيوية والشرف الاخروي مرتبطان بالاستشهاد ، وقال: لو تم الجهاد الاكبر ، الذي يعد احدى رسالات النبي الاكرم (ص)، سيكون الاعداء في ذل وهوان، واليوم نلاحظ أن الكيان الصهيوني يعيش حالة الذل والهوان.

واكد اللواء ايزدي بان ايران رائدة في مجال العلم في العالم وحققت حسب اعتراف الاعداء انفسهم نموا باهرا وقال: ان الشهيد فخري زاده هو أب الطاقة النووية الإيرانية وقد كان دوره هاما في هذا المجال.

وصرح بانه رغم الحظر المفروض على البلاد فقد تم تحقيق انجازات في مختلف المجالات ولدينا الان ما نقوله في المجال العسكري للأعداء الذين لا يستطيعون تحقيق ما يصبون اليه ولهذا السبب يريدون توجيه الضربة للبلاد من خلال الفضاء الافتراضي.