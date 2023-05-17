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وسائل الإعلام العمانية..

زيارة مفاجئة للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر

زيارة مفاجئة للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل الإعلام العمانية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن زيارة مفاجئة للسلطان هيثم بن طارق، إلى جمهورية مصر العربيّة يوم الأحد القادم تستمر يومين.

العالم-عمان

وقال البيان: "بعون الله تعالى وتوفيقه سيتم خلال زيارة جلالته إلى مصر بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما سيتم خلال الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وجاء الإعلان عن زيارة سلطان عمان في الوقت الذي أعلنت فيه السلطنة غيابه عن القمة العربية في جدة، حيث تم تكليف نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد والممثلُ الخاص للسلطان بزيارة السعودية الخميس، لترؤس وفد سلطنة عمان المشارك في أعمال القمّة العربيّة العاديّة في دورتها الثانية والثلاثين والمقررعقدُها في مدينة جدة بعد غد الجمعة.

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وسائل الإعلام العمانية.. زيارة مفاجئة للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر

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