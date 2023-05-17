شاهد.. اردوغان يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

العالم – خاص بالعالم

اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بين يدي روسيا.. يمدد شهران إضافيان قبل يوم من انتهاء الاتفاق. حسب إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وقبل انسحاب روسي كان محتملا من الاتفاق بسبب عراقيل قالت موسكو إنها تقف في طريق صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: "بجهود بلدنا، وبدعم من أصدقائنا الروس ومساهمة أصدقائنا الاوكرانيين، تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود، لمدة شهرين اضافيين. روسيا وافقت على عدم عرقلة مغادرة السفن لمرفأين أوكرانيين، نأمل أن تكون الاتفاقية مفيدة لكافة الاطراف."

موسكو أكدت التقارير التي تفيد بتمديد الاتفاق؛ وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا؛ إن الاتفاق جرى تمديده لمساعدة البلدان ذات الاحتياج؛ لكنها اضافت أن تقييم روسيا العام للموقف بخصوص الاتفاق لم يتغير.

الاتفاق حظي بترحيب أوكراني؛ وقال مسؤول كبير إنه لا يجب السماح لروسيا بإفساد الاتفاق وانه عليها أن تتوقف عن استخدام الغذاء كسلاح ووسيلة للابتزاز.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف: "نرحب باستمرار المبادرة لكن نؤكد على أنها يجب أن تعمل بكفاءة. نحن ممتنون لشركائنا الأمم المتحدة وتركيا على جهودهم لتعزيز الأمن الغذائي العالمي. التحدي الرئيسي الآن يتمثل بجعل الاتفاقية فعالة عبر إزالة الحواجز المصطنعة."

ويأتي ذلك بعد أن غادرت آخر سفينة من الموانئ الأوكرانية بموجب الاتفاق الذي يتيح النقل الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وهو أمر صرح عنه متحدثٌ باسم الأمم المتحدة وقال إن السفينة ستعبر الممر البحري مع حمولتها وان هناك سفينة أخرى كانت في طريق العودة إلى تركيا الثلاثاء وخمس سفن أخرى في انتظار عملية تفتيش في المياه التركية.