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العراق.. القبض على 6 مطلوبين بتهمة الارهاب في صلاح الدين

العراق.. القبض على 6 مطلوبين بتهمة الارهاب في صلاح الدين
الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، القبض على 6 متهمين مطلوبين وفق المادة 4 أرهاب في محافظة صلاح الدين.

العالم- العراق

وأشارت وكالة الاستخبارات العراقية إلى أنهم اشتركوا بجرائم نصب عبوات ناسفة وتفجير الدور السكنية والهجوم على القواعد الأمنية.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز الوكالة القت القبض على 6 متهمين مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في محافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، أن "التحقيقات والتقارير الاستخبارية أشارت إلى أن العناصر الملقى القبض عليها اشتركت بجرائم نصب عبوات ناسفة وتفجير الدور السكنية والهجوم على القواعد الامنية وتقديم الدعم لعصابات داعش الارهابي خلال سيطرتها على بعض المناطق في وقت سابق".

وأشار إلى، أن "الدوائر التحقيقية أجرت اكمال الاعترافات وعرضها على القضاء العراقي".

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