الرئيس السوري يتوجه اليوم إلى مدينة جدة في السعودية

العالم- سوريا

يشار إلى أنه اعتزم الرئيس السوري بشار الأسد المشاركة في القمة العربية التي تُعقد في مدينة جدة غدا الجمعة، وفق ما أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الأربعاء الماضي، في مشاركة ستكون الأولى له منذ عام 2010.

ورداً على سؤال لقناة الجديد اللبنانية في جدة عما إذا كان الأسد سيشارك في القمة، أجاب المقداد “هو سيأتي لحضور هذه القمة إن شاء الله”.

وتابع أنّ “سوريا مرتاحة لأجواء الاجتماعات وترحّب بأيّ دورٍ عربي يُحقق أهداف العمل المشترك”.

وأكّد المقداد حضور الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية في السعودية، يوم الجمعة 19 أيار/مايو الجاري.

وأضاف المقداد “نتطلع لأن يكون الدور العربي فاعلاً في مساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم ومما لا شك فيه أن عملية إعادة الإعمار ستسهل عودة هؤلاء اللاجئين”.