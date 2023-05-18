صنعاء.. واشنطن تعرقل عملية السلام

العالم – المشهد اليمني

وأكد المشاط أن النظام السعودي يجب أن يدرك أن استقراره مرتبط باستقرار اليمن مشيرا إلى أن هناك أطرافا إقليمية ودولية لا تريد الاستقرار للمملكة السعودية ولا تريد لها الخروج من المستنقع الذي هي فيه.

وهدد المشاط، بأن العرقلة الأميركية لحل الملف الإنساني ستؤدي إلى نفاد الصبر.

هذا بينما قال رئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى إن سبب تأجيل جولة المفاوضات في سويسرا مرده تأخير تنفيذ الزيارات للسجون في مارب وصنعاء، لعدم استكمال الأمم المتحدة إجراءاتها اللوجستية ، وأكد أن الجولة ستنعقد فور تنفيذ اتفاق تبادل الزيارات.

فماهي العراقيل الأميركية لعملية السلام؟ ولماذا تسعى واشنطن إلى عرقلة ملف السلام رغم التصريحات عن دعمهم للعملية؟ وماهي الأسباب التي أدت إلى عرقلة مفاوضات الأسرى في سويسرا؟

هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج "المشهد اليمني" من صنعاء رئيس دائرة الإعلامي في الرئاسة اليمنية زيد الغرسي ومن بيروت الإعلامي الييمني علي الدرواني.

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