صواريخ المقاومة الفلسطينية وإفشال الردع الإسرائيلي

العالم – قلم رصاص

واستضافت هذه الحلقة من بيروت الباحث العسكري والاستراتيجي العميد هشام جابر.

بن كسبيت صحفي وكاتب سياسيب إسرائيلي نشر مقالا في موقعي إل مونيتور تحت عنوان "بالنسبة لإسرائيل فإن الصراع في غزة يعزز حركة الجهاد الاسلامي وحماس وإيران.

ويقول كسبيت في المقال: لدى إسرائيل أسباب وجيهة للقلق من هذه المناوشة الأخيرة، فحركة الجهاد الاسلامي تعمل داخل قطاع ضيق ومكتض بالسكان بتمويل من إيران، ونجحت بدفع آلاف المستوطنين الإسرائيليين على طول الحدود مع غزة إلى الفرار من منازلهم، وأرسلت آلافا آخرين إلى الملاجئ، ما أدى إلى بث الخوف وتعطيل جميع جوانب الحياة اليومية في قوة إقليمية.

وأضاف: عندما تستيقظ اسرائيل ستكتشف أنها أقامت حزب الله آخر على سياجها الجنوبي، لكن عندها سيكون قد فات الأوان.. إسرائيل يمكن أن تعزي نفسها بالظهور العملياتي الأول الناجح لمنظومة مقلاع داوود المضادة للصواريخ والتي اعترضت صاروخا أطلقتة حركة الجهاد الإسلامية على تل أبيب.

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