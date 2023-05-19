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تسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران وقازان الروسية

تسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران وقازان الروسية
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعلن نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية للشؤون السياحية انه سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين ايران وروسيا يوم الجمعة في مدينة قازان الروسية وقال انه تم تسيير رحلات جوية اسبوعية مباشرة من قازان الى طهران وبالعكس.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الخميس اشار "علي أصغر شالبافيان" ، الذي سافر إلى مدينة قازان الروسية بهدف المشاركة في القمة الاقتصادية العالمية الرابعة عشرة بين روسيا والعالم الإسلامي ، إلى جهود البلدين لإطلاق رحلات مباشرة جديدة إلى مدن أخرى غير العاصمة وأضاف: اعتبارًا من 1 حزيران /يونيو ، ستنطلق رحلات مباشرة بين سانت بطرسبرغ وطهران وبالعكس.

وفي إشارة إلى المفاوضات التي جرت لتسهيل عملية إصدار التأشيرات ، قال عن آخر تطورات هذه العملية: يتم الآن إصدار تأشيرات المطار للمواطنين الروس ، وخطة إلغاء التأشيرات للرحلات السياحية الجماعية من قبل وزارتي خارجية البلدين تمر بمراحل نهائية.

وقال نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية ، في إشارة إلى مفاوضاته مع لجنة السياحة بجمهورية تتارستان الروسية ومركزها قازان: فيما يتعلق بإقامة خط طيران مباشر بين قازان وطهران ، تقرر في هذه المناقشات أن الشخصيات ذات الصلة والمؤثرين وكذلك ممثلي وكالات السفر النشطة في البلدين أن يقوموا برحلات مشتركة في الشهر المقبل للتعرف بشكل أكبر على قدرات بعضهم البعض.

وبدأت الدورة الرابعة عشرة للقمة الاقتصادية الدولية لروسيا - العالم الإسلامي يوم الخميس في قازان ، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية ، وشارك فيها وفدان من القطاعين العام والخاص في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

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تسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران وقازان الروسية

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