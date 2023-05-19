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شاهد.. جرائم "قسد" بحق أهالي الجزيرة السورية

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

تستمر "قسد" بجرائمها المتكررة بحق أهالي الجزيرة السورية، فبعد إغلاقها المعابر البرية التي تربط مناطق سيطرتها بمناطق الحكومة السورية، يأخذ صراع إغلاق المعابر منحى جديد، بعد قرار إغلاق معبر سيمالكا غير الشرعي من جانب شمال العراق، لتطفو على السطح معاناة جديدة بحق الأهالي.

العالم - مراسلون

في التفاصيل.. خلاف كردي كردي يدفع ثمنه عشرات آلاف الأهالي في الجزيرة السورية لاستخدامهم كوقود حرب بين طرفي الصراع، غير آبهين بمصير المنطقة وانعدام مقومات الحياة الإنسانية والاقتصادية.

مناشدات الأهالي تتزايد للتدخل الفوري من قبل المنظمات الإنسانية والعاملين في هذا الحقل، لإنقاذ الموقف قبل يوم السبت القادم موعد إغلاق المعبر بشكل كامل.

إغلاق معبر سيمالكا غير الشرعي وخروج أصحاب الإقامات الأجنبية من الأراضي السورية بالسرعة القصوى، ينذر بعواقب إنسانية واقتصادية كارثية بحق أهالي الجزيرة السورية في مناطق سيطرة "قسد".

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