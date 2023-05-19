شاهد.. جرائم "قسد" بحق أهالي الجزيرة السورية

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في التفاصيل.. خلاف كردي كردي يدفع ثمنه عشرات آلاف الأهالي في الجزيرة السورية لاستخدامهم كوقود حرب بين طرفي الصراع، غير آبهين بمصير المنطقة وانعدام مقومات الحياة الإنسانية والاقتصادية.

مناشدات الأهالي تتزايد للتدخل الفوري من قبل المنظمات الإنسانية والعاملين في هذا الحقل، لإنقاذ الموقف قبل يوم السبت القادم موعد إغلاق المعبر بشكل كامل.



إغلاق معبر سيمالكا غير الشرعي وخروج أصحاب الإقامات الأجنبية من الأراضي السورية بالسرعة القصوى، ينذر بعواقب إنسانية واقتصادية كارثية بحق أهالي الجزيرة السورية في مناطق سيطرة "قسد".

