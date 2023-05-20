ما سر البحيرة البنفسجية في العراق؟

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تسمى البحيرة "قوره كو"، وهي متفرعة من نهر رانية في محافظة السليمانية بشمال شرقي العراق.

وتعيش في البحيرة أنواع نادرة من السلاحف المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى احتوائها على كميات كبيرة من الكبريت والطحالب النادرة، وقد دفع ذلك البعض إلى استخدامها في علاج أمراض جلدية كثيرة كالحساسية.

ويقدّر خبراء الآثار البحيرة بنحوِ خمسةُ آلافِ سنة، وقد تكونت بفعل المتغيرات الطبيعية والبيئية، بعيدًا من تدخل البشر. وتقع ضمن المناطق الأثرية القديمة في المدينة، وتتميز بانبعاث رائحة منها تشبه رائحة البيض.