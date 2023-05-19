نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-05-2023

قناة العالم
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٢٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
أنت المراسل
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الامين العام للجامعة العربية: عودة سوريا الى الجامعة العربية خطوة نابعة عنى ارادة عربية ولا نسعى لصدام مع اية قوى خارجية
وزير الخارجية السعودية: الكثير من دول العالم العربي تعاني من شح المياه واذا ما تم استثمار تقننيات الامن المائي سنحقق نتائج ايجابية
وزير الخارجية السعودية: الكثير من دول العالم العربي تعاني من شح المياه واذا ما تم استثمار تقننيات الامن المائي سنحقق نتائج ايجابية
إعلان جدة: التأكيد على ضرورة التهدئة بالسودان واعتماد لغة الحوار مع رفض تدخل اية طرف خارجي بالشأن السوداني لتفادي تأجيج الصراع
الرئيس السوري: دور الجامعة العربية هو مناقشة القضايا المختلفة ومعالجتها شرط تطوير منظومة عملها
الرئيس السوري: الانتماء العربي لسوريا هو حاضرها ومستقبلها وماضيها
الرئيس السوري: اتمنى ان تشكل هذه القمة مرحلة تضامن عربي وتنمية ازدهارا بدلا من الحرب والدمار
رئيس السلطة الفلسطينية : نؤكد مواصلة جهودنا الدبلوماسية والقانونية لاستعادة حقوق شعبنا
ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة: نهج السلام العادل والشامل سبيل لا بديل له لدول المنطقة
ملك الأردن: نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-05-2023
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/05/19/168451491976714600.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/05/19/168451491976714600.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2023/05/19/168451491830511600.jpg
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 19-05-2023
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أهم الأخبار
قمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٤
خاص بالعالم- مراسلون
نبيل رجب.. سيرة ومسيرة
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥
مع الحدث
شاهد.. أهم تداعيات مسيرة الاعلام الصهيونية
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٠٨
مع الحدث
مسيرة الأعلام الصهيونية..أهداف وتداعيات
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٥
خاص بالعالم- مراسلون
القمة العربية.. الواقع والتحديات
الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٨
أهم الأخبار
إيران وروسيا.. مرحلة جديدة من التعاون الإستراتيجي
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٤
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
إبن سلمان والأسد يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة العربية
تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث..
قمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا
شاهد بالفيديو..
السودان.. البرهان يصدر قرارات جديدة بحق قوات الدعم السريع
امير عبداللهيان: نستمر في الاتصالات مع فرنسا لمعالجة سوء الفهم
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-05-2023
مخاطبا الاحتلال....
زياد النخالة: أي عملية اغتيال جديدة سيكون الرد قويا في تل أبيب
مقالات و تحليلات
قمة جدة العربية.. محاولات سعودية لتصفير الأزمات العربية
انعكاسات مسيرة الأعلام الصهيونية؟
عودة سوريا إلى الجامعة العربية + فيديو
البعض للوقاحة عنوان.. وزيرة خارجية المانيا ترفض عودة سوريا الى الجامعة العربية!
كيف أحيا الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة هذا العالم؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.