الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣
٠٥:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. هذا ما اكد عليه البيان الختامي للقمة العربية في جدة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

بعد القمة اختتام القمة العربية بنسختها الـ32 في جدة عقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، مؤتمرا صحافيا مشتركا، لتوضيح البيان الختامي للقمة العربية.

العالم - السعودية

وأكد بن فرحان على ضرورة التوصل الى حل بناء للمبادرة العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ودعم سورية ووحدة اراضيها ومساعدتها للخروج من أزمتها.

انهت القمة العربية اعمالها السعودية بتصدر مشاركة الرئيس السوري بشار الاسد المشهد فيها، وتشديد اعلان جدة على سيادة سورية ووحدة اراضيها وتعزيز الظروف المناسبة لعودة النازحين الى بلادهم.

وركز الاعلان على مركزية القضية الفلسطينية وحل الازمة اليمنية سياسيا وانتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة فيه في اسرع وقت ممكن وحل الازمة السودانية دون تدخل خارجي. وكما اشاد المتحدثون بالتقارب العربي الايراني واتفاق ايران-السعودية.

روابط ذات صلة

الرئيس السوري يغادر السعودية بعد اختتام أعمال القمة العربية 32 في جدة

ابو الغيط: قمة جدة صدر عنها عدة قرارات هامة ابرزها عودة سوريا

إبن سلمان والأسد يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة العربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس السوري أجرى محادثة جانبية مع أمير قطر

إصابة 6 أشخاص.. هجوم انتحاري على موكب سياسي بارز في باكستان

شاهد.. هذا ما اكد عليه البيان الختامي للقمة العربية في جدة

أمير عبداللهيان: مهمة الدورية البحرية 86 ترجمة لشعار 'نحن قادرون'

4 جرحى جراء القصف العدواني على 'صعدة' باليمن

المعارضة الموريتانية تحذر من 'أزمة سياسية' في البلاد عقب الإنتخابات