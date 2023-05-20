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كنعاني يدين الهجوم الارهابي على موكب امير الجماعة الاسلامية في باكستان

كنعاني يدين الهجوم الارهابي على موكب امير الجماعة الاسلامية في باكستان
السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الهجوم الارهابي الذي استهدف موكب امير الجماعة الاسلامية في باكستان مولوي سراج الحق في ولاية بلوشستان.

العالم - ايران

واعرب كنعاني عن سروره بسبب فشل الارهابيين في الحاق الاذى بهذه الشخصية الباكستانية البارزة ، داعيا الباري تعالى الى ان يمن بالشفاء العاجل على جرحى هذا الهجوم الارهابي.

وكانت وسائل الاعلام الباكستانية نقلت عن شرطة ولاية بلوشستان الباكستانية ان سراج الحق كان يزور منطقة جوب الواقعة في ولاية بلوشستان حينما استهدف موكبه بعبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق.

واعلنت الشرطة الباكستانية ان زعيم حزب الجماعة الاسلامية نجا من هذا الهجوم الذي خلف قتيلا واحدا وعدد من الجرحى بعضهم اصابتهم خطرة.

ولم تعلن حتى الان اية جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم الارهابي .

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