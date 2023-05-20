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الحرب باوكرانيا تشهد تطورات لافتة وموسكو تدخل مواجهة حادة مع الناتو

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الاستيلاء الكامل على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، وهو ما نفته كييف، واصفة الوضع الميداني بالصعب للغاية. الى ذلك حذرت موسكو الدول الغربية من مواجهة مخاطر مهولة إذا زودت أوكرانيا بمقاتلات إف 16.

العالم - خاص بالعالم

تطورات لافتة شهدتها الحرب الروسية في اوكرانيا تمثلت بإعلان السيطرة على مدينة باخموت بالكامل بعد نحو 224 يوما من القتال والحصار، في معركة وصفت بالاعنف والاكثر دموية.

من داخل باخموت اعلن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية يفغيني بريغوجين أن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة أرتيوموفسك بحسب التسمية الروسية.

بريغوجين اوضح أنه اعتبارا من 25 آيار/ مايو، ستبدأ فاغنر بسحب وحداتها من أرتيوموفسك للاستراحة وإعادة التدريب، بينما ستنتقل السيطرة على المدينة لوزارة الدفاع الروسية.

وعلى خط مواز ترتفع حدة المواقف السياسية، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو دخلت مرحلة المواجهة الحادة مع كتلة عدوانية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

واضاف لافروف: نحن مضطرون للرد بحزم وثبات على الحرب التي أعلنت علينا. هذا العداء ينبع من الجانب الآخر من المتاريس. المتاريس التي تفصل بين من يريد أن يعيش بعقله ولصالح شعبه، وبين من يريد أن يعيش على حساب الآخرين.

وانتقد لافروف قرارات قمة مجموعة الدول السبع في هيروشيما، وشدد على أنها تهدف إلى الردع المزدوج لروسيا والصين.

وعلى خط المواقف الروسية ايضا قال ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي إن الدول الغربية ستواجه مخاطر مهولة إذا زودت أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف 16، لافتا الى ان الدول الغربية ما زالت ملتزمة إزاء سيناريو التصعيد ضد روسيا.

مواقف جغوشكو تأتي بعد اعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن لزعماء مجموعة السبع إن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف 16.

وفي السياق اعلن مسؤول اميركي انه خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبلة، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم الطائرات وعددها ومن سيقدمها، في اشارة هي الأقوى حتى الآن من جانب واشنطن لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.

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الحرب باوكرانيا تشهد تطورات لافتة وموسكو تدخل مواجهة حادة مع الناتو

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