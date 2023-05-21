الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس.. مطالبات بتنظيم حوار وطني أو انتخابات رئاسية مبكرة

تونس.. مطالبات بتنظيم حوار وطني أو انتخابات رئاسية مبكرة
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

دعا مستشار رئيس حركة "النهضة" وعضو "جبهة الخلاص الوطني" رياض الشعيبي، في تصريح لـ"موزاييك" إلى ضرورة تنظيم حوار وطني، أو انتخابات رئاسية مبكرة لتحكيم الشعب.

العالم - تونس

ووجه الشعيبي الدعوة إلى كل الأحزاب المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الأخرى من أجل الجلوس على طاولة واحدة والخروج بخارطة طريق لإخراج الدولة من أزمتها الحالية، وفق تقديره.

واعتبر أن "الحوار ليس معني به فقط رئيس الدولة رغم أنه حاليا هو الماسك بكل الأمور ولكن بقية الفرقاء السياسيين والاجتماعيين معنيون أيضا بالحوار الوطني".

وأضاف أنه "لا حل للأزمة السياسية الحالية إلا الحوار".

وأردف قائلا "لكن إذا السلطة القائمة رفضت أسلوب الحوار في التعاطي مع الأزمة لن نجد حلا إلا المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة من أجل تحكيم الشعب التونسي في الخلاف السياسي الحاصل بين المعارضة والسلطة".

جدير بالذكر أن "جبهة الخلاص الوطني" نظمت مساء السبت أمام المسرح البلدي بالعاصمة الوقفة الأسبوعية للتعبير عن احتجاجها على استمرار سجن عدد من السياسيين في ما بات يعرف إعلاميا بقضية "التآمر على أمن الدولة".

تصنيف :

روابط ذات صلة

مطالبات بإلغاء حج التونسيين لهذا الموسم!..حركة 'النهضة' تعلق

تونس.. إيقاف الرئيس الأسبق لحركة النهضة

تونس.. حكم غيابي بحق "الغنوشي" وحركة النهضة تندد

شاهد.. هكذا أحيا الشعب التونسي ذكرى النكبة الفلسطينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس.. مطالبات بتنظيم حوار وطني أو انتخابات رئاسية مبكرة

موسكو تحذر الغرب من تزويد كييف بمقاتلات F-16

مقتل 3 جنود باكستانيين في هجوم على نقطة عسكرية

السودان.. اتفاق على هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام

تحذير من دعوات إشراك المدنيين بالقتال في السودان

البحرين تقرر استئناف التمثيل الدبلوماسي مع لبنان