تونس.. مطالبات بتنظيم حوار وطني أو انتخابات رئاسية مبكرة

العالم - تونس

ووجه الشعيبي الدعوة إلى كل الأحزاب المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الأخرى من أجل الجلوس على طاولة واحدة والخروج بخارطة طريق لإخراج الدولة من أزمتها الحالية، وفق تقديره.

واعتبر أن "الحوار ليس معني به فقط رئيس الدولة رغم أنه حاليا هو الماسك بكل الأمور ولكن بقية الفرقاء السياسيين والاجتماعيين معنيون أيضا بالحوار الوطني".

وأضاف أنه "لا حل للأزمة السياسية الحالية إلا الحوار".

وأردف قائلا "لكن إذا السلطة القائمة رفضت أسلوب الحوار في التعاطي مع الأزمة لن نجد حلا إلا المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة من أجل تحكيم الشعب التونسي في الخلاف السياسي الحاصل بين المعارضة والسلطة".

جدير بالذكر أن "جبهة الخلاص الوطني" نظمت مساء السبت أمام المسرح البلدي بالعاصمة الوقفة الأسبوعية للتعبير عن احتجاجها على استمرار سجن عدد من السياسيين في ما بات يعرف إعلاميا بقضية "التآمر على أمن الدولة".