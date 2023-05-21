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للاعتذار عن ما جرى في افتتاح متحف 'بارزاني'..

الحزب الديموقراطي يبعث وفدا إلى القنصلية الايرانية في أربيل

الحزب الديموقراطي يبعث وفدا إلى القنصلية الايرانية في أربيل
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعلن مصدر سياسي أن وفدا من الحزب الديموقراطي الكردستاني زار القنصلية الايرانية في مدينة اربيل شمالي العراق يوم الاثنين الماضي.

العالم- العراق

وحسب ما أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية، اشار المصدر إلى ان الوفد الذي كان يضم القيادي فاضل ميراني وسيداد بارزاني شقيق زعيم الحزب الديموقراطي مسعود بارزاني وعددا اخر من القيادات الكردية اعتذر للقنصلية الايرانية عن ما جرى خلال احتفالية افتتاح متحف الراحل ملا مصطفى بارزاني.

وأضاف مراسلنا كان حفل الافتتاح شهد انسحاب الوفد الايراني من قاعة الاحتفال اثر وجود عدد من القيادات الجماعات الكردية الانفصالية المسلحة.

وقال الزميل نويد بهروز كان الحفل قد شهد حضورا رسمي كبير من القيادات السياسية والمسؤوولين العراقيين منهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي و زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.

يذكر ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني اعلن ايضا عن استدعاء السفير العراقي في طهران بسبب حضور اعضاء من احزاب المعارضة الايرانية في احتفال رسمي بمنطقة كردستان العراق.

وقال كنعاني “ تم استدعاء سفير جمهورية العراق الى وزارة الخارجية وأبلغة رئيس دائرة الخليج الفارسي الاولى في وزارة الخارجية باعتراض ايران الشديد على دعوة اعضاء من الحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني في حفل رسمي أقيم بمنطقة كردستان العراق.

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