حكومة الاحتلال تعقد اجتماعها الأسبوعي أسفل المسجد الأقصى

العالم- الاحتلال

وحسب وكالة "فلسطين اليوم" قالت حكومة الاحتلال: إن الاجتماع سيكون بإشراف ما تسمى وزارة القدس للمصادقة على مشاريع تهويدية في المدينة في الذكرى السادسة والخمسين لاحتلالها وفي مقدمتها خطة خمسية من عام 2023 لغاية 2027 لتطوير العمل فيما يسمى مشروع الخوص المقدس التهويدي.

في سياق متصل صادقت حكومة الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد على بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن حكومة الاحتلال وافقت على بناء 1700 وحدة استيطانية جديدة في القدس.

يشار إلى أن نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما تواصل حكومة الاحتلال قضم الضفة عبر بناء مزيد من الاستيطان.