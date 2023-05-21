 صنعاء.. وحدة البلاد تتعرض للمؤامرة

العالم - المشهد اليمني

وكشف موقع استخباري فرنسي أن انفصالين يسعون لتقسيم اليمن بإقامة دولة جنوبية لهم يكثفون تحركاتهم في دوائر صنع القرار العالمية لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية بدعم من دولة الإمارات.

وشدد موقع إنتليجنس أونلاين في تقرير على أن حملة المجلس الانتقالي الجنوبي مدعومة من الإمارات.

هذا وقد اثارت زيارة رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي الى حضرموت موجة من التباينات والتحليلات في اليمن حيث شدد خلال زيارته على وجود مخطط متكامل لتقسيم اليمن وقال إنه مدعوم من قبل التحالف.

ورغم تباين المواقف بين المكونات والفصائل الموالية للرياض وابوظبي، إلا أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الطرفين على الذهاب للتقسيم حتى وإن اختلفت الطريقة.

وتأتي دعوات استقلال حضرموت التي انطلقت بشكل لافت في فبراير الماضي، وايدها حزب الاصلاح في حضرموت، وسط تحركات امريكية مكثفة في المحافظة، بما يؤكد حسب محللين سياسيين، أن واشنطن تقف خلف تحريك الدعوات الرامية إلى تقسيم اليمن وتفتيته الى عدد من الدويلات.

الى ذلك قال رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط: إن العيد الـ33 للوحدة اليمنية يحل على البلاد وهي تتعرض لمؤامرات مشبوهة لتقسيمها مضيفا أن الوحدة قدر مستقر في أعماق الشعوب وصوت لا يغادر وجدان الأمة مهما كان حجم الاختلاف بين أبناء الشعب الواحد.

فماهو المخطط الذي يريده التحالف لليمن؟ وهل بالفعل اصبح مشروع الانفصال قائما ومكتملا؟ وما هو الدور الذي تلعبه الامارات والسعودية في هذا الاطار؟

هذه الاسئلة کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج "المشهد اليمني" الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارک في نقاش موضوع هذه الحلقة کل من الناشط السياسي سمير المسني، والاعلامي اليمني محمد الزبيدي.