تحقيق مطالب الشعب .. طريق الحل

العالم – حديث البحرين

فالبحرينيون لا يشكون من الجهل بماهية الحلول الناجعة والقادرة على وضع هذا البلد في طريق الخلاص من ازماته وانما يشكون من كيفية التعاطي الرسمي مع ما أسس في هذه الازمات.

فالسبب فيما يعانيه البحرينيون يتصل بطبيعة الثقافة والسياسات والبرامج والاجراءات المعتمدة ومستوى العلاقات بين ابناء البلد والجهات الرسمية وعدم معالجه القضايا من جذورها.

واذا لم تصرف الحكومه النظر عن الحلول الترقيعية او حتى السطحية فان الخلاصة مما يعانيه الشعب البحريني لن يبصر النور، لكن في المقابل فان الحكومة البحرينية التي لا تصغي لقضايا الشعب المطلبية لا تصغي ايضا لقضاياه الوطنية ولا سيما مطالبته المستمرة بوقف التطبيع وطرد سفير الكيان من المنامة.



وألقى البرنامج الضوء على ما أكده العلامة الشيخ محمد صنفور خطيب الجمعة في جامع الامام الصادق عليه السلام في قريه الدراز أن الاستجابة لمطالب الناس الحقيقية وغيرها والاصغاء اليها والاستعاضة عن الخيارات المشددة بالحوار في مختلف القضايا من شأنها وضع البلد على طريق الحل الفاعل والدائم لمجمل القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، وان الحوار المنتج والفاعل يكمن في منح المؤسسات والجمعيات صلاحيات التعبير عن وجهات نظرها بحرية كاملة وان انعدام المساءلة وتغييب الرأي واستبعاد الكفاءات لها الاثر البالغ في ترادف الازمات وتشعبها.

وحول ان يكون هنالك اي حوار وطني وحوارا منتجا فعالا اذا تم الانطلاق من المعطيات الموجوده اليوم على الارض قال الشيخ حداد حسين الحداد ان الوضع العام في المنطقه وتسارع الخطوات والتصالح الموجود في المنطقه كما حدث بين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه والسعودية وفي المنطقة باكملها.

وقال الشيخ الحداد: يعتقد البعض الذي ينظر الى الساحة يعتقد بان ذلك سيكون عاكسا ومؤثرا على الوضع الراهن في البحرين، حيث سيبدا النظام قليلا في تغيير منهجيته وتصرفاته حتى الوصول الى حلول داخلية تنقذ البلد من الازمة الاقتصادية والامنية والسياسية وغيرها الا أن الغريب في الامر هو ما يحدث في البحرين بعكس ما يجري الان في المنطقة.



ولفت الشيخ الحداد:" بدلا من ان النظام يقوم بحلحلة الامور لفتح حوار والافراجات عن المعتقلين والرموز والنظر الى الامور الطبية والصحية الداخلية والتي تؤدي في بعض الرموز ومعتقلي الرأي الى الموت البطيء يقوم بهذه الافعال فانه بعكس ذلك يقوم بالاعتقالات والاهمال وعدم الاكتراث واللامبالاة.

ويتم مناقشة موضوع عمليات الاعتقال المستمرة بحق الشعب البحريني مع ضيوف الحلقة:

- رئيس المكتب السياسي لائتلاف الـ14 من فبراير د.ابراهيم العرادي من العاصمه البريطانيه لندن

- القيادي في المعارضة البحرينية فضيلة الشيخ حسين الحداد من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...