كوريا الجنوبية تؤكد نيتها مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا

العالم-اسيا والباسفيك

واجتمع الرئيس يون اليوم الأحد بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة دول مجموعة G7 في مدينة هيروشيما اليابانية، لمناقشة الوضع في أوكرانيا وسبل دعمها.

وأعرب يون لزيلينسكي عن تقدير كوريا الجنوبية للحرية والتضامن الدولي والنظام الدولي القائم على الأعراف، وأكد تضامن بلاده مع أوكرانيا.

ونوه الرئيس يون بأن الحكومة الكورية الجنوبية ستواصل تقديم المساعدات اللازمة لأوكرانيا، في مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية، بالشراكة مع المجتمع الدولي.

وألمح يون إلى أن بلاده ستبذل جهودها لتوفير الإمدادات التي تحتاجها أوكرانيا بسرعة، مثل معدات إزالة الألغام ومركبات الإخلاء في حالات الطوارئ.

واتفق الرئيسان على الحاجة للتعاون الثنائي بين البلدين لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وتقديم الدعم باستمرار لمشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشروع إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وبدوره، أعرب زيلينسكي عن امتنانه للحكومة الكورية الجنوبية، "لدعمهما وتأييدها حرية الشعب الأوكراني من خلال التضامن مع العالم الحر، معربا عن أمله في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتحقيق السلام".

وشكر زيلينسكي الحكومة الكورية الجنوبية على المساعدات الإنسانية التي قدمتها لأوكرانيا، من أدوية ومولدات الكهرباء وأجهزة الكمبيوتر التعليمية، معربا عن أمله في استرار هذه المساعدات.