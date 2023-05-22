الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣
٠٩:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بوريل: نستعد في أقرب وقت لتسليم طائرات إف 16 إلى أوكرانيا

بوريل: نستعد في أقرب وقت لتسليم طائرات إف 16 إلى أوكرانيا
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه يأمل في تسريع تسليم الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا.

العالم- أوروبا

ووفق وكالة "اسبوتنيك" قال بوريل في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "إنها لفكرة جيدة أن مجموعة "السبع" قررت تمهيد الطريق لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات التي تحتاجها. وأعتقد أن تدريب الطيارين قد بدأ بالفعل، آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من توفير مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا".

وخلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن خطط فولوديمير زيلينسكي لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات إف -16.

ووفقًا لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، ستقرر الولايات المتحدة وحلفاؤها في الأشهر المقبلة من سيزود كييف بهذه الطائرات وعدد الطيارين الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم على طائرات إف 16.

وقال الرئيس الأمريكي إنه تلقى "تأكيدات قاطعة"من زيلينسكي بأن القوات الأوكرانية لن تستخدم مقاتلات إف-16 الأمريكية لضرب" الأراضي الروسية".

وأعلن سوليفان، يوم أمس الأحد، أن واشنطن لا تسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية ، لكن شبه جزيرة القرم لا تعتبرها كذلك.

روابط ذات صلة

بوريل: بناء علاقة مع الصين أكثر تعقيدا من بنائها مع روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قاليباف: قوة الجمهورية الإسلامية الايرانية تكمن في شعبها

مصر تحدد لمواطنيها في السودان مواقع الإجلاء والإجراءات

صنعاء تحتفي بالعيد الوطني لإعادة تحقيق الوحدة

اليمن.. الأحزاب المناهضة للعدوان: لن نقبل بأي خطوات يتخذها المحتل تجاه مصالح الوطن

بوريل: نستعد في أقرب وقت لتسليم طائرات إف 16 إلى أوكرانيا

السودان.. ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 863