الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣
١٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

انباء عن هروب 3 معتقلين من "داعش" الإرهابي من سجن أميركي بدير الزور

انباء عن هروب 3 معتقلين من
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشفت تقارير عن هروب 3 معتقلين من الصف الأول في تنظيم "داعش" الإرهابي من سجن القاعدة الأميركية غير الشرعية في حقل العمر النفطي بريف محافظة دير الزور الشرقي، وسط أنباء عن تهريبهم من قبل مسؤولين مشرفين على السجن إلى إحدى مناطق سيطرة قسد في المحافظة.

العالم- سورية

ونقل موقع كردي عن مصادر أن الدواعش الثلاثة شغلوا مواقع أمراء في التنظيم وتم تهريبهم من سجن القاعدة، على الرغم من أنها مزودة بوسائل المراقبة كافة وبحراسات مشددة أيضاً!.

وحسب المصادر، حادثة الهروب دفعت الأميركيين إلى إرسال فريق فيدرالي للتحقيق بملابسات الحادثة، وسط معلومات تفيد بتسلل الهاربين إلى إحدى المناطق التي تسيطر عليها قسد في دير الزور، مشيرة إلى أن منطقة الجزيرة تشهد حالة استنفار بحثاً عنهم، وسط تكتم شديد عن الواقعة.

وأشارت المصادر، إلى أن حالة الهروب هذه تُعد الأولى من القاعدة الأميركية في حقل العمر، ولم يسبقها سوى ما جرى من حالة استعصاء وعصيان لسجناء التنظيم في سجن الثانوية الصناعية بحي غويران بمدينة الحسكة، وما رافق تلك الحادثة حينها من اقتحام وقصف بالطيران للسجن ومحيطه، أدى إلى أضرار جسيمة في مبانٍ تابعة لفرع جامعة الفرات في المدينة وتمكن حينها مسلحو التنظيم من الهروب وأغلبهم سوريون.

روابط ذات صلة

مقتل عناصر من "قسد" بانفجار عبوة ناسفة شرقي سوريا

رأم الله.. اصابات شبان بعد هجوم المستوطونين بالرصاص الحي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد/قناصة الاحتلال تواجه طواقم الاسعاف شرق نابلس بشكل مباشر

انباء عن هروب 3 معتقلين من "داعش" الإرهابي من سجن أميركي بدير الزور

شاهد/عراك بالأيدي بين نواب في برلمان كردستان العراق

تحقيق مطالب الشعب .. طريق الحل

وزير الاتصالات الايراني يجري مباحثات مع وزير التجارة الاندونيسي

مندوبة اممية تؤكد المكانة الهامة لايران في نقل المساعدات الانسانية الى أفغانستان