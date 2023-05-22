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استطلاع: أردوغان سيفوز في الجولة الثانية بفارق 5%

استطلاع: أردوغان سيفوز في الجولة الثانية بفارق 5%
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

كشفت استطلاع للرأي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتمكن في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية من الفوز بفارق 5% على منافسه كمال كيليتشدار أوغلو، مرشح المعارضة.

العالم-تركيا

ونظم مركز Areda Survey، أولى الاستطلاعات الخاصة بالجولة الثانية من الانتخابات، في دراسة أجريت يومي 20 و21 مايو، شارك فيها ما يقرب من 10.5 ألف شخص.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 52.4% من المشاركين مستعدين للتصويت لأردوغان، و47.6% لكيليتشدار أوغلو. وفي استطلاع أجراه المركز قبيل الجولة الأولى من الانتخابات، أظهرت النتائج فوز أردوغان في الجولة الأولى بهامش 7%.

وحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه من أحزاب المعارضة السبعة كمال كيليتشدار أوغلو على 44.88%.

فيما أيد أوغان 2796613 ناخبا بنسبة 5.28%، وفي الوقت نفسه، تم إعلان بطلان أكثر من مليون و20 ألف صوت.

وأعلن المرشح الرئاسي التركي السابق من تحالف آتا، سنان أوغان، يوم الاثنين، دعمه لرجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، وللفوز في الانتخابات، يحتاج المرشح إلى أغلبية بسيطة من الأصوات.

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