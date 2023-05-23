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مسؤول: توسعة العتبات المقدسة في العراق كانت من أمنيات الشهيد سليماني

مسؤول: توسعة العتبات المقدسة في العراق كانت من أمنيات الشهيد سليماني
الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد اسكندر قاسمي رئيس لجنة "توسعة واعادة بناء العتبات المقدسة" في محافظة فارس جنوب ايران، أن توسعة المراقد المقدسة في العراق كانت من أمنيات الشهيد الحاج " قاسم سليماني "، موضحا أن انشاء صحن السيدة فاطمة الزهراء (س) في مرقد الامام علي (ع) شهد تقدما بنسبة ۹۷٪.

العالم - إيران

واستطرد هذا المسؤول يقول: لقد تم انشاء هذا الصحن في مرقد الامام علي (ع) في مدينة النجف الاشرف بالعراق على أرض تبلغ مساحتها ۲۲۰ الف متر مربع.

وأضاف قائلا: لقد جمعنا لقاء بالشهيد الحاج " قاسم سليماني " وأعلن امنيته بتوسعة العتبات المقدسة في العراق، وخاصة مرقد الامامين الهمامين علي الهادي ونجله الامام الحسن العسكري (عليهما السلام) في مدينة سامراء، وقد بدأت فكرة تشكيل لجنة توسعة العتبات المقدسة في ذلك اللقاء.

وشدد " قاسمي " على أنه يجري العمل في الوقت الحاضر على انشاء صحن السيدة زينب (س) في مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة الذي شهد تقدما بنسبة ۵۰ %.

وتابع رئيس لجنة "توسعة واعادة بناء العتبات المقدسة" في محافظة فارس قائلا: ان تنفيذ هذه المشاريع تم بمشاركة عشاق أهل البيت (عليهم السلام) دون الاعتماد على أي جهاز حكومي.

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مسؤول: توسعة العتبات المقدسة في العراق كانت من أمنيات الشهيد سليماني

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