إصابتان في قباطية واعتقال 3 شبان في بيت ولحم وشاب في العوجا

العالم - فلسطين

أفادت بذلك وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، نقلا عن شهود عيان أفادوا بان "شابين من مخيم جنين أصيبا برصاص الاحتلال وهما داخل مركبتهما، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام تجاه الشبان.

وأضافوا أن أحد الشابين أصيب بالرصاص في الصدر بجروح خطيرة، والثاني بشظايا وجرى نقلهما إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين لتلقي العلاج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد عتيد أبو الرب ومصطفى عزام الظاهر بعد مداهمة منزلي ذويهما.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بيت لحم، حيث أفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت جبر جمال ديرية (26 عاما) من بلدة بيت فجار، ومحمود حسين صلاح (18 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم ، وقصي عدلي حمامرة (20 عاما) من قرية حوسان غربا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي اريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، حيث ذكر مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العوجا شمال أريحا واعتقلت الشاب عبد المنعم خالد جراهيد (20 عاما) عقب دهم منزل ذويه واستجوابهم.