زيارة رئيسي لجاكرتا تعزز مكانة البلدين في المنطقة وآسيا

العالم - إيران

وحول زيارة رئيسي إلى أندونيسيا التي تعتبر من أكبر الدول الإسلامية في العالم لفت زاهدي إلى أهمية التواصل مع هذا البلد لما له تأثير كبير في تعزيز تنظيم حركة عدم الانحياز وتحسين العلاقات مع دول شرق آسيا، وأكّد على تمتع كلا البلدين بقدرات وإمكانيات كبيرة في المجالات التجارية والاقتصادية.

وفي إشارة إلى أن زيارة رئيسي لجاكرتا ستحقق الكثير من الإنجازات، اعتبر زاهدي أن: هذه الزيارة ستكون حاسمة في تعزيز المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية لأن أندونيسيا على سبيل المثال لها مكانة قيّمة في إنتاج الورق، وسيتم تعويض أوجه القصور في هذا القطاع خلال زيارة رئيسي وتوقيع مذكرات التفاهم.

وحول السياسة الخارجية اكّد زاهدي أن لدى أندونيسيا وجهة نظر خاصة في جبهة المقاومة وسيتخذ البلدان إجراءات مشتركة في هذا المجال وقضايا حقوق الإنسان.

وفي إشارة إلى التعاون بين البلدين في مجال الصناعات، صرّح زاهدي: يتم إنتاج جزء من المواد الخام لصناعاتنا في أندونيسيا، وفي مقابل استلام هذه المواد يمكن لإيران إرسال مهندسين واختصاصيين إلى هذا البلد لبعض الصناعات.. كما أن تبادل الأساتذة والطلاب هو أحد الموضوعات الأخرى التي سيتم تبادلها بين الطرفين خلال هذه الزيارة.

وأما في مجال الطاقة أوضح زاهدي بأن هذا القطاع أوجد قدرات قيمة لطهران وجاكرتا، ولفت إلى أن توسيع العلاقات التجارية بين البلدين من خلال غرف التجارة سيكون أحد الإنجازات الأخرى لزيارة الرئيس لأندونيسيا.

وأضاف أن: المسؤولين الأندونيسيين يؤكدون على ارتقاء العلاقات مع إيران لأنهم يعرفون جيداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلعب دوراً بارزاً وبنّاء في الشرق الأوسط وغرب آسيا وحل المشاكل الإقليمية، لافتا إلى أن زيارة الرئيس رئيسي لأندونيسيا ستكون ناجحة.

ووصل الرئيس رئيسي صباح اليوم الثلاثاء إلى جاكرتا على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة لأندونيسيا يوقع خلالها مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو وبهدف توطيد وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين وتستمر على مدى ثلاثة أيام.