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شاهد.. عراك بالأيدي بين نواب برلمان كردستان العراق والسبب؟

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

تتواصل الخلافات السياسية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في منطقة كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول قانون الانتخابات، وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات.

العالم - مراسلون

توترٌ وفوضى واحتدمات كردية كردية واسبابها قانون الانتخابات في أعقاب إعلان رئيسة المجلس ريواز فائق تأجيل الاجتماع لإشعارٍ آخر جلسة كانت مخصصة لتفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات التي تعطلت صلاحياتها منذ عام 2019.

يأتي ذلك بعدم التوافقات ما بين الاحزاب الكردية والذي ابدى معارضته كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني حول قوانين الانتخابات ويعبر الديمقراطي أن تصويت 58 نائبا أنهى الجدل حول معرفة المؤيدين لإجراء الانتخابات في موعدها، والرافضين للأمر وتنص أحكام المادة 48 على أن تأجيل أي بند من بنود جدول الأعمال من اختصاص هيئة رئاسة البرلمان وليس فقط من صلاحيات رئيس برلمان كردستان.

لربما جلسة البرلمان تنسف الاتفاقات التي ابرمت في اربيل والسليمانية وعودة الخلافات الى المربع الاول وستؤجل موعد الانتخابات المعلنه من قبل رئاسة كردستان ام هناك شروط جديدة مابين الكتل السياسية الكردية.

المزيد بالفيديو المرفق..

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