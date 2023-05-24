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رئيس وزراء العراق يؤكد اعتماد المواصفات العالية لتأهيل مطار بغداد

رئيس وزراء العراق يؤكد اعتماد المواصفات العالية لتأهيل مطار بغداد
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، على اعتماد المواصفات العالية بتأهيل مطار بغداد الدولي ليكون لائقاً بالعاصمة.

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصّاً لمناقشة الخطط المعدّة لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي".

واضاف، ان "الاجتماع شهد، التداول في الإجراءات المتّخذة لإعلان تطوير وتأهيل المطار كفرصة استثمارية أمام الشركات العالمية المختصة، بالتعاون مع مؤسّسة التمويل الدولية IFC، بالإضافة إلى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الحيوي والمهم".

وأكَّد رئيس مجلس الوزراء، على "ضرورة العمل وفق رؤية متكاملة وبجدول زمني محدّد، ومواصفات عالية من أجل أن يصبح المطار لائقاً بالعاصمة بغداد ويعكس وجهها الحضاري، ويقدم أفضل الخدمات وأجودها، سواء للمسافرين العراقيين أو الوافدين للعراق".

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رئيس وزراء العراق يؤكد اعتماد المواصفات العالية لتأهيل مطار بغداد

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