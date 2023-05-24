موسكو تنصح واشنطن بشأن إمداد كييف بالأسلحة

العالم - روسيا

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "بدلاً من الحشو، تحتاج وزارة الخارجية الأمريكية إلى التعامل مع موضوع محدد يتعلق بالأسلحة، أي عمليات التسليم غير المنضبطة التي ينفذونها من خلال هياكلهم إلى المنطقة بحجة مساعدة نظام كييف".

وتابعت: "لكن في الواقع، هذه الأسلحة منذ فترة طويلة لاتذهب فقط إلى أنحاء القارة الأوروبية وفي دول الاتحاد الأوروبي، ولكنها انتقلت بالفعل إلى قارات أخرى".

ونصحت زاخاروفا أمريكا بالاهتمام بحقيقة أن الأسلحة المقدمة كجزء من المساعدة لنظام كييف ينتهي بها الحال على الفور في السوق السوداء.

يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.