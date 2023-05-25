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روسيا وكوريا الشمالية تعملان على إنشاء نظام تسوية بالروبل

روسيا وكوريا الشمالية تعملان على إنشاء نظام تسوية بالروبل
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

صرح السفير الروسي لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا، أن موسكو وبيونغ يانغ تعملان على إنشاء نظام تسوية بالروبل، مما سيساعد على زيادة حجم التجارة.

العالم- روسيا

وأشار الدبلوماسي إلى أن حجم التجارة الثنائية صغير للغاية، من وقت لآخر يتم إرسال شحنات عبر الصين، لكنها أيضًا غير ذات أهمية.

ووفقا له، فإن الأسباب الرئيسية لهذا الوضع تكمن في العواقب الوخيمة لعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتي دمرت نظام التسوية، وجعلت من الصعب تسليم البضائع عن طريق البحر، وقلصت نطاق البضائع المسموح بتصديرها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والاستيراد من كوريا الشمالية.

وقال ماتسيغورا "مع ذلك، لدينا العديد من الفرص حتى في هذه الظروف لزيادة حجم التجارة، الشيء الرئيسي هو إقامة نظام تسوية بالروبل، ونحن نعمل على ذلك".

المصدر: سبوتنيك

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