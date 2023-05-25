عمليات دهم اسرائيلية لمدينة اريحا ومنع نقل المصابين

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم ان عملية الاقتحام بدأت في الساعات الأولى من فجر اليوم، وشاركت فيها نحو مئة آلية عسكرية نفذت خلالها قوات الاحتلال عمليات دهم، واعتقلت نحو خمسة عشر فلسطينياً.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة ثمانية أشخاص برصاص قوات الاحتلال، حالة أحدهم حرجة اثر اشتباكات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي منعت طواقم الإسعاف من نقل المصابين.

وأكد مراسل قناة العالم انه تزامناً مع هذه العملية، اقتحمت القوات الاسرائيلية منطقة اليامون بالقرب من مدينة جنين حيث تم اعتقال فلسطيني يدعي الاحتلال الاسرائيلي انه هو من نفذ عملية البقيعة قبل 9 أشهر بالقرب من مدينة اريحا في منطقة الاغوار.

وادعی الاحتلال الاسرائيلي ان محمد سعيد، قام بعملية اطلاق نار علی حافلة كانت تقل مجموعة من جنود الاحتلال الاسرائيليين في الاغوار وانسحب من مكان العملية.

ومنذ بداية هذا العام اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 1800 فلسطيني بذريعة انهم مطلوبين لقوی الامن الاسرائيلية بدعوی انتمائهم للفصائل الفلسطينية.