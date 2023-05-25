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العراق والسعودية يبحثان التعاون بملفات الاقتصاد والاستثمار

العراق والسعودية يبحثان التعاون بملفات الاقتصاد والاستثمار
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

بحثت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، اليوم الخميس، مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الملفات المشتركة في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمار، والانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة في مختلف القطاعات.

العالم - العراق

وذكرت وزارة المالية العراقية في بيان، أن "سامي التقت وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح على هامش دورة المجلس التنسيقي، وبحثت معه الملفات المشتركة في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمار، والانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة في مختلف القطاعات".

وأضافت، أن "اللقاء شهد التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، عبر تنمية التعاون المتبادل في مجال المال والاقتصاد، الى جانب مناقشة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالقطاع المصرفي والفرص الاستثمارية الزاخرة في العراق وتسهيل متطلبات دخول المستثمرين السعوديين".

وبحسب البيان، جددت طيف تأكيدها، على "اولوية الارتقاء بمستوى العلاقات مع الاشقاء في المملكة، ورفع مستوى العلاقات الاستراتيجية والاستثمارية الى ارفع المستويات ودعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في المجالات المختلفة".

وسيعقد على هامش دورة المجلس التنسيقي، اجتماع مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والملتقى الاقتصادي السعودي العراقي، بحضور عددٍ من رجال الأعمال في البلدين.

وكان البلدان قد أسسا عام 2017 المجلس التنسيقي السعودي العراقي بهدف تعزيز العلاقات والتواصل بينهما على المستوى الإستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلًا عن التنسيق في القضايا الدولية والإقليمية.

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