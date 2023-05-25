غضب شعبي سوداني اثر احراق مکتبة عريقة في ام درمان

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وأکثر ما يؤلم في خسارات الحروب، هو خسارة الإرث الأدبي والعلمي والتاريخي للشعوب وهذا ما أثبته الصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

اما مواقع التواصل في الوطن العربي فانتقدت ظاهرة غربية کشفت عن ضيق صدر الغرب المتبجح بالديمقراطية والحرية بسبب أغنية وطنية تعكس حالة تضامن مع قضية محقة. فقد قامت منصّتا سبوتيفاي وأبل ميوزك بحذف أغنية أنا دمي فلسطيني للفنان الفلسطيني محمد عساف بحجة معاداة السامية.

في مجال اخر، تطرقت مواقع التواصل الی سفر لاعب المصارعة الرومانية المصري أحمد بغدودة الی فرنسا. ويقول مقربون منه إنه هرب من الوضع الاقتصادي الصعب في بلاده في ظل إهمال من قبل الاتحاد المصري تجاه اللاعبين.

في اسبانيا، من الواضح أن البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد سيسرق الأوضاء خارج ملاعب كرة القدم وليس داخله فقط. قضية العنصرية التي تعرض لها اللاعب في مباراة فريقه الاخيرة مع نادي فالنسيا بدأت تأخذ مسارات وأبعادا أكبر من مجرد حادثة تنتهي باعتذار أو إيقاف.

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