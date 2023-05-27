الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لأهداف أوكرانية في مدينة ماريوبول

العالم - خاص بالعالم

وفي الفترة الاخيرة تصاعدت حدة هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية داخل روسيا. فيما اكدت صحيفة نيويورك تايمز أن المخابرات الاميركية تعتقد أن أوكرانيا هي المسؤولة عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف الكرملين في وقت سابق هذا الشهر.



هذا واعلنت وسائل إعلام روسية ان الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء مدينة ماريوبول، واضافت انه تم اسقاط صاروخ أطلقته قوات كييف على المنطقة.

فيما قال حاكم بيلغورود الروسية ان شخص قد قتل واصيب اخران بجروح في قصف أوكراني. واضاف ان مؤسستين كبيرتين تعرضتا للقصف ما ادى الى تضرر الكهرباء في المنطقة.

ويرى المراقبون ان ما يحدث الان هو ارهاصات لعملية عسكرية اوسع يحضر لها الجانبان في الفترة المقبلة قد تؤدي بصورة او باخرى الى رسم معالم المرحلة القادمة في هذا الصراع.

الى ذلك اكد الكرملين ان موسكو ستواصل العملية الخاصة في أوكرانيا وستضمن مصالحها بطريقة أو بأخرى.

فيما اعلنت الخارجية الروسية ان شحنات أنقرة للأسلحة والمعدات إلى كييف تتعارض مع نوايا تركيا لضمان وقف إطلاق النار ولا تتفق مع دور الوسيط.

واضافت ان انقرة أعربت مرارا وتكرارا عن رغبتها في ضمان وقف مبكر لإطلاق النار في أوكرانيا واستئناف عملية التفاوض من خلال وساطة خاصة بها، لكن إمداد كييف كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية يتعارض بشكل مباشر مع هذه النوايا.

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