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وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية 'كييف' وتدمير مستودع هام!

وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية 'كييف' وتدمير مستودع هام!
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن عمدة بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، عن تدمير مستودع في حي غولوسيفسكي نتيجة حريق إثر سلسلة انفجارات في المدينة.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وكتب كليتشو في قناته على "تليغرام"،اليوم الأحد، "في حي غولوسيفسكي، يتم إخماد حريق على مساحة 700 متر مربع. دمرت هياكل المباني على مساحة إجمالية قدرها 1000 متر مربع.. اشتعال سقف مبنى مستودع من ثلاثة طوابق".

وفي وقت سابق من ليلة الأحد، أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن انفجارات "قوية جدا" في كييف، وسماع دوي انفجارات في مقاطات جيتومير، سومي، وتشيركاسي في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في معظم الأراضي الأوكرانية.

وكانت صافرات الإنذار من غارات جوية قد دوت في أغلب المقاطعات الأوكرانية، وفقا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

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وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية 'كييف' وتدمير مستودع هام!