العراق يعلن موعد بدء الربط الكهربائي مع الأردن

العالم - العراق

ونقلت وكالة "عمون"الأردنية، عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، أن "الربط مع الأردن سيكون جاهزا بتاريخ 1 يوليو كمرحلة أولى بطاقة 50 ميغاواط، تصل إلى قضاء الرطبة في محافظة الأنبار غربي العراق لتغذية الشبكة الوطنية.

وأضاف المتحدث أن الربط الكهربائي مع الأردن تطلب إنشاء خط ريشة قائم رطبة، يمر جزء منه عبر الأراضي العراقية والجزء الآخر عبر الأراضي الأردنية، حيث كان من المفترض أن يدخل للعمل في أول يونيو/ حزيران، ولكن نتيجة بعض الظروف الجوية ونتيجة صعوبة التربة تم تأجيلها إلى مطلع يوليو.

وكشفت وزارة الكهرباء العراقية، في أبريل/ نيسان الماضي، مستجدات الربط مع دول الخليج "الفارسي" وموعد بدء المرحلة الأولى مع الأردن، معلنة أسباب عدم الشروع بالربط مع تركيا رغم اكتماله نهاية العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، أن الربط الكهربائي مع تركيا مكتمل بنسبة 100% وينتظر العراق إعداد قائمة تسعير مناسبة له، من أجل الدخول في حيز العمل وتطبيق اتفاقية التشغيل النهائية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أن الأعمال جارية بشأن الربط الكهربائي مع الخليج"الفارسي"، وتتضمن تلك الأعمال إنشاء خط لربط محطة "الفاو" العراقية بمحطة "الوفرة" في الكويت، مضيفا أن "زيارة وزير الكهرباء الأخيرة إلى الرياض في 11 أبريل بحثت الربط مع السعودية فنيًا، ووضعنا نقطة انطلاق لبدء هذا المشروع".