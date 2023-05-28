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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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مساعد محافظ سيستان الايرانية: المسؤولون المحليون في ايران وافغانستان اجروا محادثات حدودية واتفقوا على مواصلتها لمعرفة أسباب الإشتباكات
مساعد محافظ سيستان وبلوشستان الايرانية:الأوضاع في الحدود بين ايران وافغانستان هادئة وتحت سيطرة القوات المتمركزة هناك بعد اشتباكات اليوم
مساعد محافظ سيستان وبلوشستان الإيرانية:الأوضاع في الحدود بين ايران وأفغانستان هادئة وتحت سيطرة القوات المتمركزة هناك بعد اشتباكات اليوم
ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء المسلح الذي قامت به عناصر طالبان بفتح النار على مخفر حدودي ايراني بمنطقة زابول شرقي البلاد الى شهيدين وجريحين
مراسل العالم: استشهاد طفلين وإصابة اثنين آخرين بانفجار جسم من مخلفات العدوان في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف شمالي اليمن
العميد نيلفروشان: لا تفعلوا ما يدفعنا الى ارتداء الأحذية العسكرية للثمانينات فتضطرون مرة اخرى للتوسل
مساعد العمليات العامة لحرس الثورة في ايران العميد نيلفروشان: نحذر الغربيين من تكرار التجارب السابقة واللعب مجددا بورقة المنافقين المحروقة
مراسلة العالم: فريق فني سعودي يصل دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة في سوريا
رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران كمال خرازي يغادر على رأس وفد الى العاصمة القطرية للمشاركة في مؤتمر الحوار العربي الإيراني
رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران كمال خرازي يغادر على رأس وفد الى العاصمة القطرية للمشاركة في مؤتمر الحوار العربي الإيراني
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 28-05-2023
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الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.