مراسل العالم: بعد إغلاق صناديق الاقتراع.. اليوم سيعلن من سيصبح رئيسا لتركيا

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا بان نسبة المشاركة التي لم تعلن بعد من الواضح بأنها كانت نسبة كبيرة منوها ان المرشحين استطاعا ان يجمعا اكبر قدر من ممكن من من كتلهما التصويتية للذهاب الى مراكز الاقتراع والوصول الى هذه المراكز والانتخاب، ولكن ما هي النتيجة؟ هذا ما ستكشفه جولات الفرز والتي لن تتجاوز بضع ساعات حيث ان احمد ينار ليس الهيئه العليا للانتخابات كان قد قال في تصريحات بانه سيتم الكشف على النتائج مبكرا وهذا ما تفكر به الهيئة العليا للانتخابات حيث لن يترك الامر للاجتهادات او التسريبات الصحفية سواء من المعارضة او من التحالف الحاكم.

ولفت مراسلنا الى انه ستعلن النتائج سريعا بما لا يتجاوز 10:00 مساء اليوم وهي التوقعات اليوم، حيث لا تصريحات رسمية تؤكد اليوم متى ستعلن هذه النتائج الا ان المراكز قد اغلقت ابوابها بالفعل وان الفرز بعد دقائق من الان سيبدأ وكانت المشاركة واسعة وفق ما تم أكده احمد ينار رئيس الهيئة العليا للانتخابات الا انه حدثت بعض الطعون التي قدمتها الكتل الانتخابية والمراقبون، لكن الهيئه العليا للانتخابات تقول بشكل واضح بان العملية الانتخابية صارت بشكل ديمقراطي وستدرس اي طعن سيقدم والعملية مرت بسلاسة.

وكانت قد اغلقت مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان، ومرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.



وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار عدم تسجيل أي تطورات سلبية حتى الان من شأنها التأثير على السير الطبيعي لعملية الاقتراع وكان اردوغان قد توقع ان تبلغ نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات تصل الى نحو تسعين في المئة.

واتهمت المعارضة السلطات بالتضييق عليها اثناء حملتها الانتخابية مثل منع الرسائل النصية التي وجهتها لجمهورها.

بدأ الناخبون الأتراك بالإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح تحالف المعارضة المكونة من ستة أحزاب، وهو ما يعرف بالطاولة السداسية كمال كليشدار أوغلو.

واشتدت حدة المنافسة في الساعات الماضية الأخيرة لاستمالة الناخبين قبل جولة الإعادة في السباق الرئاسي التركي، والذي يسعى فيها المرشحان للظفر بتولي رئاسة البلاد لولاية تمتد خمس سنوات قادمة، وهي النتيجة المنتظرة خلال الساعات المقبلة.

وفي جولة الانتخابات الأولى يوم 14 مايو/ أيار، لم يستطع أي من المرشحين بالحصول على الأغلبية اللازمة للحسم من الجولة الأولى، وهو ما استدعى للتوجه لإعادة الانتخابات والتي شهدت نسبة مشاركة تاريخية هي الأولى من نوعها، فيما تحمل الساعات القادمة نتيجة ستبنى عليها الكثير من الأحداث المستقبلية.

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